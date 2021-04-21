В Украине более 12 000 новых случаев коронавируса: также более 400 смертей

Больше всего новых случаев в Киеве

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В Украине продолжается очередная волна коронавирусной инфекции. В стране снова было зафиксировано более 12 000 новых случаев заражения, а также более 400 смертельных случаев.

Так за предыдущие сутки, 20 апреля, в Украине зафиксировали 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди новых больных – 532 ребенка и 326 медработников. Также были госпитализированы 4 411 больных, а выздоровели за сутки 14 720 человек. В тоже время еще 429 пациентов умерло, пишет УРА-Информ.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях. 15042 человека привито против COVID-19 за сутки 20 апреля. осуществлено тестирований за сутки — 109 007 (в том числе методом ПЦР — 46746, методом ИФА — 17235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45026)», — написал на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

В общей сложности в Украине с начала пандемии зафиксировали 1 974 118 случаев заражения. 1 514 472 человека победило болезнь. Также было зафиксировано 40 796 летальных исходов.

Ранее стало известно, когда украинцам будут делать вторую прививку от коронавируса.