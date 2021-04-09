В Киеве могут еще больше усилить карантин: что сказал Кличко

Мэр Киева о новых ограничениях

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На данный момент Киев находится в «красной» зоне и там действуют жесткие карантинные ограничения. Однако местные власти не исключают, что локдаун могут еще усилить.

Мэр Киева Виталий Кличко на телеканале «1+1» рассказал, что все будет зависеть от показателей заболеваемости на следующей недели. Если они пойдут вверх несмотря на ограничения, то Киев может еще больше усилить ограничения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Цифры (по заболеваемости) очень не оптимистичны. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся. Если нет… Если цифры увеличатся, мы будем уверены в том, что можем говорить о продолжении локдауна и о том, что мы не исключаем более жесткие ограничения, — заявил Кличко.

Мэр Киева надеется, что ситуация на следующей неделе улучшится. На вопрос о том, могут ли в Киеве ввести комендантский час Кличко заявил, что это может сделать Верховная Рада, но не местные власти.

Ранее мы сообщали, что Во Львове могут еще больше усилить локдаун, на очереди авиа и железнодорожное сообщение.