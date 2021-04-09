В «ДНР» отменят комендантский час: Пушилин назвал дату

Многое будет зависеть от ситуации в «республике»

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Одной из вещей, которая очень сильно не нравится жителям ОРДО является комендантский час. Местные жители просто не понимают, зачем все время он действуют, при этом на различные праздники его отменяют.

Лидер боевиков Денис Пушилин заявил, что готов отменить действие комендантского часа, но это может произойти не в ближайшее время. Он отметил, что местные власти готовы рассмотреть этот вопрос, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

При этом лидер боевиков заявил, что для отмены комендантского времени необходимы меры. При этом если начнутся масштабные боевые действия, то вопрос с комендантским часом отпадет, ведь будут в «республике» другие проблемы.

«Я надеюсь, если полномасштабной войны не будет, то мы сможем отменить комендантский час уже на майские праздники. А летом у нас в планах отменить его только на выходные», — заявил Пушилин.

«Я сам не сторонник комендантского часа. Я общаюсь с молодежью, а с многими предпринимателями, и понимаю, что они теряют. Но это не значит, что нам не следует соблюдать меры безопасности», — добавил Пушилин.

Ранее Пушилин назвал города Украины, которых не хватает «республике».