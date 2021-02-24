Украинская вакцина от коронавируса: какая перспектива

Все из-за дороговизны проекта
Ранее различные чиновники и в том числе президент Украины Владимир Зеленский заявляли о разработке украинской вакцины от коронавируса. Глава государства даже назвал эту вакцину уникальной.
Однако похоже дела даже не дошло до испытаний на людях. Еще в октябре отмечалось, что вакцина проходные начальные стадии тестирования, но с тех пор новой информации так и не было опубликовано.
В тоже время источник отмечает, что в итоге к разработке украинской вакцины никто так и не перешел. Оказалось, что это очень дорого и не выгодно, а также весьма долго по времени. Поэтому, скорее всего, украинские чиновники сделали ставку на иностранные вакцины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.
«Пулу журналистов запретили задавать этот вопрос Зеленскому, чтобы не ставить Президента в глупое положение», — добавил источник.
Ранее мы сообщали, что на территории Украины жители уже с первого марта 2021 года в возрасте от 18 до 59 лет могут записаться в лист ожидания на вакцинацию от коронавирусной инфекции.