Украинская вакцина от коронавируса: какая перспектива

Все из-за дороговизны проекта

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Ранее различные чиновники и в том числе президент Украины Владимир Зеленский заявляли о разработке украинской вакцины от коронавируса. Глава государства даже назвал эту вакцину уникальной.

Однако похоже дела даже не дошло до испытаний на людях. Еще в октябре отмечалось, что вакцина проходные начальные стадии тестирования, но с тех пор новой информации так и не было опубликовано.

В тоже время источник отмечает, что в итоге к разработке украинской вакцины никто так и не перешел. Оказалось, что это очень дорого и не выгодно, а также весьма долго по времени. Поэтому, скорее всего, украинские чиновники сделали ставку на иностранные вакцины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Пулу журналистов запретили задавать этот вопрос Зеленскому, чтобы не ставить Президента в глупое положение», — добавил источник.

Ранее мы сообщали, что на территории Украины жители уже с первого марта 2021 года в возрасте от 18 до 59 лет могут записаться в лист ожидания на вакцинацию от коронавирусной инфекции.