Встреча кураторов РФ и «чиновников «ЛДНР»: чем все закончилось

Ничего конкретного не решили

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На прошлой неделе в Донецке состоялась встреча «высокопоставленных» «чиновников» «ДНР», «ЛНР» и различных кураторов из РФ по поводу будущего Донбасса.

Каких-то глобальных решений или планов на будущее принято не было. В основном обсуждались такие темы, как социальная программа, финансирование, вакцинация и бюджет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкий телегам.

«По нашим данным, серьезно «прошлись» по «Министерству финансов» «ДНР». «Министру» Яне Чаусовой высказали недовольство касательно отвратительно организованного «повышения» окладов работникам бюджетной сферы республики с 1 января 2021 года (увеличили оклад, но сократили или убрали надбавки) и потребовали исправить ситуацию», — сообщает источник.

Также на данный момент большие вопросы есть к формированию бюджетов «республик». Они немало зависят от сбора налогов, в связи с этим повысили стоимость услуг ЖКГ, поэтому окончательный бюджет примут позже.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на ситуацию в регионе.