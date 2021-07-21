Экономика

Сигареты и алкоголь могут пропасть с прилавков супермаркетов: стала известна причина

Такой вариант рассмотрят народные депутаты

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В Украине уже в ближайшее время могут пропасть из прилавков супермаркетов и других магазинов сигареты и алкоголь. Это произойдет, если народные депутаты проголосуют за законопроект под номером 5805.

Речь идет о продаже пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и устройств для нагрева табака только в специализированных магазинах, где другие товары, кроме перечисленных, не будут продаваться, пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

Если обычный магазин будет продавать такие товары, то предлагают ввести штраф в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас это 23 790 гривен.

Авторы законопроекта считают, что продажа алкоголя в супермаркетах способствует его рекламе. Поэтому эту продукцию якобы покупают даже те люди, которые не имели первоначального намерения это делать.

Если депутата поддержали бы законопроект 5805, который появился в парламенте 19 июля, то алкоголь и табачные изделия пропали бы из прилавков супермаркетов.

Ранее мы сообщали, где проведут лето украинские депутаты.

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