Общество

Хватит издеваться над народом — в ОРДО назревает бунт

Все из-за ситуации на границе

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Жителям ОРДО уже лопнуло терпение по поводу ситуации в регионе. Местные жители обратились к «властям», чтобы те открыли КПВВ на линии разграничения.

Все из-за ситуации на «границе» с Россией, где люди ждут практически сутки, чтобы вьехать или выехать за пределы «республики». Многие едут через РФ в Украину, так как КПВВ с Украиной остается закрытыми, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Сколько можно молчать о том, что происходит на Успенке, Мариновке и Новоазовске?! Неужели всех все устраивает? Властям поф*г на простой народ», — пишет местный житель.

Они также отмечают, что «чиновники» проходят «границу» по спецкоридору и для них проблемы просто не существует.

«Хватит издеваться над народом», — требуют дончане.

«Откройте КПВВ с Украиной. Родители второй год не видят своих детей, бабушки не видят внуков. Или они стали для нас врагами??? Сердца нет у властей. Св*лочи!!!» — пишут пользователи.

Местные жители отмечают, что не могут попасть даже на похороны близких из-за такой ситуации.

Ранее Денис Пушилин дал комментарий по поводу ситуации на «границе».

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