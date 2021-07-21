Общество

Более половины Австралии в локдауне: местные жители негодуют

Все из-за низкого уровня вакцинации

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13 миллионов австралийцев, или более половины населения страны, были помещены в новый карантин, чтобы сдержать эпидемию COVID-19. Жители в ярости на правительство.

Многие австралийцы разочарованы тем, что через 18 месяцев после начала пандемии они снова оказались в условиях строгой изоляции. Сюда входят штаты Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия. В двух крупнейших городах страны, Сиднее и Мельбурне, неизвестно, когда снова будут сняты ограничения, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Скотт Моррисон подвергся резкой критике за медленные темпы вакцинации, но не извинился за сложившуюся ситуацию. «Ни в одной стране нет 100% ответных мер на пандемию. Я думаю, австралийцы это понимают», — сказал он СМИ в среду.

Он подтвердил успех своей страны в поддержании общего уровня инфицирования значительно ниже, чем во многих странах мира. На сегодняшний день на австралийском континенте зарегистрировано 915 смертей, связанных с Covid-19. Моррисон сказал, что всего за один день во вторник в Великобритании погибло более 90 человек.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее бушует вариант Дельта.

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