Политика

Хорватия, Закарпатье, Одесса — где будут отдыхать украинские депутаты

Большинство заявляет, что будут отдыхать в Украине

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В Верховной раде пришла пора отпусков. Народные депутаты рассказали, как и где будут проводить лето.

Так депутат из «Слуги народа» Ирина Верещук собирается отдохнуть на Закарпатье. Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко приедет родную Одессу, где намерен плавать каждый день. Он рассказал, что температура в Черном море уже 24 градуса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Евгения Кравчук из «Слуги народа» намерена отдохнуть в Затоке, но сравнила по ценам и ответила, что дешевле было бы поехать в Турцию.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поедет на отдых Хорватию. Отец шестерых детей на отпуск готов выложить треть своей годовой зарплаты в Раде.

«В моей большой семье меньше, чем 5 тыс. долларов, я не могу потратить — самолет, билеты, отель… Буду и в Украине отдыхать, буду отдыхать в любом месте, где смогу», — рассказал он.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в августе.

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