Экономика

В «ЛНР» подняли пенсии: сколько будут получать местные жители

Минимальную пенсию повысили на 17 процентов

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С первого июля минимальная пенсия в «ЛНР» будет составлять 6 570,72 рублей. По сравнению с предыдущими ставками, повышение произошло на 17%.

Интересный факт в том, что повышение пенсий совпало с повышением большинства тарифов ЖКХ в «ЛНР». С 1 июля установлена максимальная величина роста тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг для населения, а также бюджетных организаций и субъектов хозяйствования, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Так, на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий — 33%; услуги по обращению с бытовыми отходами — 50%; на услуги по централизованному отоплению — 16%; на централизованное снабжение горячей водой — 20%. Как видим, рост тарифов даже превышает рост пенсии», — пишет паблик.

Источник отмечает, что смысла в таком росте пенсионных выплат просто нет, а все это чистая формальность. Минимальная пенсия в «ЛНР» не дотягивает даже до прожиточного минимума.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» не спешат получать СНИЛС.

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