WhatsApp тестирует сообщения, которые исчезают после прочтения

Идея видео или фотографии, которые можно прочитать только один раз, поскольку они самоуничтожаются, как в шпионском фильме, не является новым патентом

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View Once — это название функции, над которой работает WhatsApp. После его внедрения у пользователей будет возможность отправлять «одноразовые» мультимедийные сообщения.

Идея видео или фотографии, которые можно прочитать только один раз, поскольку они самоуничтожаются, как в шпионском фильме, не является новым патентом, она использовалась Snapchat давным-давно. Facebook, владелец WhatsApp, не имеет никаких препятствий для заимствования функций, известных с других веб-сайтов, поэтому в популярном мессенджере мы можем использовать исчезающие мультимедийные сообщения, разница в том, что они автоматически удаляют их только через семь дней, пишет УРА-Информ со ссылкой на Wabetainfo.

Предполагается, что функция будет работать даже на телефонах, получивших такое сообщение, но их версия приложения еще не поддерживает новую функцию. Таким образом, у пользователя еще нет новой опции (он не может отправить сообщение View Once), но если он является получателем, сообщение, отправленное кем-то с View Once, все равно исчезнет с его телефона.

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