Жители «ДНР» не спешат получать СНИЛС: «власти» не знают, что делать

«Власть» разными способами рекламирует СНИЛС

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Совсем недавно стало известно, что жители «ДНР» с российскими паспортами могут оформить Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счёта (он же СНИЛС) не выезжая за пределы ОРДО.

Раньше местным жителям, чтобы оформить СНИЛС, с помощью которого можно оформить бесплатный полис Обязательного Медицинского Страхования (ОМС) и получить некоторые виды медицинской помощи бесплатно, нужно было ехать в Ростовскую область, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Теперь, с 1 июля, СНИЛС можно оформить в «миграционной службе» «ДНР». Но это в теории, а на практике все знают, что в это учреждение без крайней надобности лучше не соваться. Предвидя минимальный спрос на эту услугу, пропаганда развернула рекламную кампанию получения СНИЛС для жителей «ДНР». Как водится, не обошлось без маразмов», — пишет паблик.

Источник заявляет, что местных жителей пытаются уверить, что СНИЛС необходим, в частности, для того, чтобы получить сертификат вакцинации с QR-кодом. Который, в свою очередь, обязательно нужен для того, чтобы с 1 августа попасть на курорты Краснодарского края. Однако вакцинированных в «ДНР» очень малое количество, а сам процесс заморожен.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО запустили «международное» сообщение между «ЛНР» и «ДНР».