18:10 09.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Авраменко завоевала медаль на чемпионате мира

Украинская спортсменка Галина Авраменко удачно выступила на чемпионате мира в китайском Чханвоне по стрельбе, завоевав золотую медаль. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Авраменко завоевала медаль на чемпионате мира

В стрельбе по движущейся мишени в полуфинальном противостоянии Авраменко уступила китаянке Ли Сю Ян – 7:9, а в бронзовом финале обыграла представительницу Северной Кореи Ри Чжи Е – 6:3.

В этот же день в юниорской категории в стрельбе с 10 м по движущейся мишени сразу две медали завоевали представители Украины. Обладателем серебра стал Данило Даниленко, а бронзы – Максим Бабушок.

Сборная Украины уже завоевала на чемпионате мира в Чханвоне семь медалей, четыре из которых добыты в юниорской категории и три – во взрослой. В медальном зачете ЧМ-2018 Украина идет 7-й.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А” памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем.


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