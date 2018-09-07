Неймар назначен постоянным капитаном Бразилии - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Отметим, что нападающий "ПСЖ" дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года. С тех пор он провел за команду 90 матчей и забил 57 голов.

"Я снова выбран капитаном, потому что многому научился и многое понял, мне будет полезна лишняя ответственность. Думаю, что никто из вас никогда не переживал того, что чувствовал я после чемпионата мира. Меня критиковали, было сказано много плохих слов в мой адрес, и в тот самый момент я был не в том состоянии, чтобы отвечать на критику. А когда я нахожусь не в том состоянии, то предпочитаю держать рот на замке, ведь молчание - лучший ответ", - сказал игрок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Реал все еще надеется подписать одного из лидеров "ПСЖ" Килиана Мбаппе.