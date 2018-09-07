"Ман Сити" и "Шальке" поздравили украинских футболистов с голами за сборную - ФОТО

Профессиональный немецкий футбольный клуб "Шальке" Евгения Коноплянки и английский "Манчестер Сити" Александра Зинченко с радостью откликнулись на голы своих игроков за украинскую сборную в матче Лиги Наций против Чехии.
Об этом сообщается на официальной странице в Тwitter, в которых играют украинцы.
Как отмечается, помимо похвалы от иностранных клубов, гельзенкирхенського и манчестерского клубов разместили на своих официальных сайтах материалы об украинцах. Речь идет о решающем голе Зинченко, а уже потом вспоминаются Гюндоган и Сане из Германии, Менди из Франции, Бернарду Силва из Португалии и Венсана Компани из Бельгии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал несколько комментариев по поводу потасовки с полицией и фанатами на стадионе им.Мирослава Валенти.
Сообщается, что сразу после победы украинской команды, чешские ультрас стали провоцировать полицию и охрану стадиона, забрасывая последних подручными средствами, выкрикивая при этом шовинистические лозунги. В результате потасовок с полицией были задержаны восемь украинских болельщиков.