"Ман Сити" и "Шальке" поздравили украинских футболистов с голами за сборную - ФОТО

Об этом сообщается на официальной странице в Тwitter, в которых играют украинцы.

Как отмечается, помимо похвалы от иностранных клубов, гельзенкирхенського и манчестерского клубов разместили на своих официальных сайтах материалы об украинцах. Речь идет о решающем голе Зинченко, а уже потом вспоминаются Гюндоган и Сане из Германии, Менди из Франции, Бернарду Силва из Португалии и Венсана Компани из Бельгии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал несколько комментариев по поводу потасовки с полицией и фанатами на стадионе им.Мирослава Валенти.

Сообщается, что сразу после победы украинской команды, чешские ультрас стали провоцировать полицию и охрану стадиона, забрасывая последних подручными средствами, выкрикивая при этом шовинистические лозунги. В результате потасовок с полицией были задержаны восемь украинских болельщиков.