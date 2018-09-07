13:39 07.09.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Ман Сити" и "Шальке" поздравили украинских футболистов с голами за сборную - ФОТО

Профессиональный немецкий футбольный клуб "Шальке" Евгения Коноплянки и английский "Манчестер Сити" Александра Зинченко с радостью откликнулись на голы своих игроков за украинскую сборную в матче Лиги Наций против Чехии. 

Об этом сообщается на официальной странице в Тwitter, в которых играют украинцы.

Как отмечается, помимо похвалы от иностранных клубов, гельзенкирхенського и манчестерского клубов разместили на своих официальных сайтах материалы об украинцах. Речь идет о решающем голе Зинченко, а уже потом вспоминаются Гюндоган и Сане из Германии, Менди из Франции, Бернарду Силва из Португалии и Венсана Компани из Бельгии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал несколько комментариев по поводу потасовки с полицией и фанатами на стадионе им.Мирослава Валенти.

Сообщается, что сразу после победы украинской команды, чешские ультрас стали провоцировать полицию и охрану стадиона, забрасывая последних подручными средствами, выкрикивая при этом шовинистические лозунги. В результате потасовок с полицией были задержаны восемь украинских болельщиков.


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