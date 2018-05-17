Украину не вытеснили из топ-30 списка ФИФА

Международная федерация футбола обнародовала новый всемирный рейтинг национальных команд, в котором украинская сборная сейчас занимает 30 место, набрав 777 баллов.
Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола Украины.
Сравнительно с апрельским распределением украинская национальная сборная сберегла свою позицию. Среди десяти лидеров списка изменений не зафиксировано.
Украинскими соперниками в Лиге наций выступают главным образом Словакия и Чехия. Команды этих государств занимают 29-е и 45-е места в списке.
Среди европейских участников команда Украины на данный период пребывает на 19-м месте. В лидеры мировой генерации выбилась Германия, затем Бразилия, Бельгия, Португалия и Аргентина.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", билеты на чемпионат мира по футболу купили уже 5,2 тысячи болельщиков из Украины.
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