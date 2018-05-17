14:48 17.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100194294:test

Украину не вытеснили из топ-30 списка ФИФА

Международная федерация футбола обнародовала новый всемирный рейтинг национальных команд, в котором украинская сборная сейчас занимает 30 место, набрав 777 баллов.

Украину не вытеснили из топ-30 списка ФИФА

Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола Украины.

Сравнительно с апрельским распределением украинская национальная сборная сберегла свою позицию. Среди десяти лидеров списка изменений не зафиксировано.

Украинскими соперниками в Лиге наций выступают главным образом Словакия и Чехия. Команды этих государств занимают 29-е и 45-е места в списке.

Среди европейских участников команда Украины на данный период пребывает на 19-м месте. В лидеры мировой генерации выбилась Германия, затем Бразилия, Бельгия, Португалия и Аргентина.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", билеты на чемпионат мира по футболу купили уже 5,2 тысячи болельщиков из Украины. 


Поделиться
Читайте также:
 
Президент Украины назвал капитальный ремонт дорог одним из приоритетов государства - ФОТО Киеву компенсируют бесплатный проезд фанатов в муниципальном транспорте Под парламентом устроили митинг против выборов "как при Януковиче" - ФОТО Страны Балтии хотят усилить батальоны НАТО морскими силами
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив