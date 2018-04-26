11:58 26.04.2018 | Спорт | Новости
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"Фенербахче" проведет три матча без зрителей за беспорядки на игре с "Бешикташем"

Федерация футбола турецкого государства наказала "Фенербахче" тремя матчами без зрителей и оштрафовала на 200 тысяч евро по итогам ответной встречи 1/2 финала Кубка Турции с "Бешикташем".

Как сообщается на официальном сайте организации, поединок был прерван на 57-й минуте при счете 0:0 после начавшейся потасовки между фанатами "Фенербахче" и игроками "Бешикташа" находившимися на скамейке запасных. В тот день, 20 апреля, фаны "Фенербахче" кидали различные предметы, один из которых попал в голову наставника команды Шенолу Гюнешу.

В результате инцидента футболисты "Бешикташа", а именно защитник Пепе и голкипер Толга Зенгин за свое поведение во время инцидента были дисквалифицированы на один матч.

Ожидается, что теперь матч будет доигран третьего мая при пустых трибунах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в швейцарском Ньоне стали известны команды, которые будут принимать участие в Юношеской лиге  УЕФА сезона 2017/18 годов. На полях Швейцарии решалась судьба команд "Челси" и португальского "Порту".


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