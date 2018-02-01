Минюст США начал расследование коррупции в МОК и ФИФА

Отмечается, что по фильтр попали Международный олимпийский комитет, Международная федерация футбола, а также Международная ассоциация легкоатлетических федераций и Национальный олимпийский комитет США.

Речь идет о возможных фактах вымогательства, отмывания денег и мошенничества, связанных с проведением ЧМ-2019 по легкой атлетике в Дохе и ЧМ-2021 в Юджине.

Также расследование затронет компания, которая, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу. Расследование ведет прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международный олимпийский комитет захлопнул двери перед именитыми российскими спортсменами, не пустив их на Олимпиаду в Пхенчхане.