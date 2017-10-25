Украинка откроет новый фехтовальный сезон на этапе Кубка мира во Франции

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что для украинской спортсменке это первое выступление в новом сезоне. Ольга будет выступать под шестым номером 27-29 октября.

Также в Орлеане выступят другие украинки - Юлия Бакастова, Ольга Жовнир, Елена Прокуда, Алина Комащук и Диана Залевская.

При этом у мужчин в ближайшие выходные запланирован этап Кубка мира в Берне среди шпажистов. Тут среди других шансы на победу есть у украинца Богдана Никишина, который включен в заявку в личном турнире с десятым номером "посева". Также в Швейцарии выступят Владимир Станкевич, Игорь Рейзлин, Ян Сыч, Роман Свичкарь и Юрий Тараненко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два украинских борца Жан Беленюк и Димитрий Тимченко добыли медали в Алматы на международном турнире "Кубок Турлыханова" по греко-римской борьбе.