10:58 25.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинка откроет новый фехтовальный сезон на этапе Кубка мира во Франции

Олимпийская чемпионка украинка Ольга Харлан в ближайшие дни поедет на этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин во французский Орлеан.

Украинка откроет новый фехтовальный сезон на этапе Кубка мира во Франции

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что для украинской спортсменке это первое выступление в новом сезоне. Ольга будет выступать под шестым номером 27-29 октября.

Также в Орлеане выступят другие украинки - Юлия Бакастова, Ольга Жовнир, Елена Прокуда, Алина Комащук и Диана Залевская.

При этом у мужчин в ближайшие выходные запланирован этап Кубка мира в Берне среди шпажистов. Тут среди других шансы на победу есть у украинца Богдана Никишина, который включен в заявку в личном турнире с десятым номером "посева". Также в Швейцарии выступят Владимир Станкевич, Игорь Рейзлин, Ян Сыч, Роман Свичкарь и Юрий Тараненко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", два украинских борца Жан Беленюк и Димитрий Тимченко добыли медали в Алматы на международном турнире "Кубок Турлыханова" по греко-римской борьбе.

 


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