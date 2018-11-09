12:10 09.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сегодня отмечают День украинской письменности и языка - ФОТО

В Украине сегодня, 9 ноября, отмечают День украинской письменности и языка. Традиционно в этот день всех украинцев приглашают написать Всеукраинский диктант национального единства и проверить свои знания.

В Украине сегодня отмечают День украинской письменности и языка - ФОТО

Отметим, что праздник установлен еще девятого ноября 1997 года, когда президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал указ № 1241/97 "О Дне украинской письменности и языка".

По православному календарю – это день памяти преподобного Нестора Летописца. Его перу принадлежат такие известные работы: "Повесть временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского".

Также сегодня происходит награждение лучших украинских литераторов и популяризаторов украинского слова, и издательств, выпускающих литературу на украинском языке. 

Кстати, начиная с 2000 года, на национальном радио проводится диктант для всех желающих проверить свои знания украинского. Вместе с тем сегодня стартует Международный конкурс знатоков украинского языка им. Петра Яцика.

 Читать диктант в прямом эфире начнут в 12:30.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины сообщило об получении обязательного учебника в украинских школах. Каждая из школ обязана иметь азбуку жестового языка. 


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