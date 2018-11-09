В Украине сегодня отмечают День украинской письменности и языка - ФОТО

Отметим, что праздник установлен еще девятого ноября 1997 года, когда президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал указ № 1241/97 "О Дне украинской письменности и языка".

По православному календарю – это день памяти преподобного Нестора Летописца. Его перу принадлежат такие известные работы: "Повесть временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского".

Также сегодня происходит награждение лучших украинских литераторов и популяризаторов украинского слова, и издательств, выпускающих литературу на украинском языке.

Кстати, начиная с 2000 года, на национальном радио проводится диктант для всех желающих проверить свои знания украинского. Вместе с тем сегодня стартует Международный конкурс знатоков украинского языка им. Петра Яцика.

Читать диктант в прямом эфире начнут в 12:30.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины сообщило об получении обязательного учебника в украинских школах. Каждая из школ обязана иметь азбуку жестового языка.