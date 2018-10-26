08:59 26.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранение

За минувшие сутки четверг, 25 октября, боевики 17 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В четверг на Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранение

При этом противник четыре раза применял вооружения, запрещенные минскими договоренностями. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, оккупанты в основном вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы позиций ООС велись в районе населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, здесь же, а еще по опорным пунктам у Луганского и Авдеевки, оккупанты применили минометы калибра 82-мм", – сообщили в штабе.

Также военные отметили, что четыре раза попадали под вражеский огонь позиции ООС в районе Авдеевки.

Уже с начала текущих суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец - добавили еще и минометы калибра 82-мм.

Обороняющиеся солдаты ВСУ держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

По данным украинской разведки, в течение суток уничтожен один и ранены пятеро боевиков.

Напомним, за минувшие сутки среду, 24 октября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом дважды противник применят оружие, запрещенное Минскими договоренностями. В результате боевых действий был ране один украинских военнослужащий.


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