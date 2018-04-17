Минзрав готовит проверку "Укрвакцины"

Ведомство готовит проверку на предприятии. Как сообщает пресс-служба министерства, Макаренок отстранен на время досудебного расследования до 8 июня.

Соответствующий приказ подписали во вторник утром, 17 апреля. Министерство уже создало и утвердило состав комиссии для проведения проверки деятельности госпредприятия "Укрвакцина", - пояснили в пресс-службе, добавив, что проверка продлится до 18 мая 2018 года.

О результатах Минзрав будет информировать общественность. Кроме того, на время досудебного расследования до 8 июня исполнять обязанности гендиректора "Укрвакцины" назначен Владимир Шевченко, - сообщили в министерстве.

Напомним, директора госпредприятия "Укрвакцина" подозревают в растрате 1,5 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Шевченковский районный суд города Киеве отстранил на два месяца обвиняемого в растрате 1,5 миллионов гривен генерального директора госпредприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко от должности. Суд отправил его под домашний арест на ночное время.