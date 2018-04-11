Вечерний обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области в Facebook.

По предварительным данным, террористы повредили два дома на улице Лермонтова. В свою очередь сам обстрел Авдеевки со стороны оккупированного Донецка начался в 20:00 и продолжался до 5:00.

"Осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна. К счастью, жители домов не пострадали", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента находится следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции, правоохранители обследуют территорию, собирают информацию о других повреждениях. Обстрел Авдеевки квалифицирован по ч.2 ст.258 "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики во вторник 64 раза открывали огонь, четверо военнослужащих ранены, один травмирован.