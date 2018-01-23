Аэропорт Запорожья приостановил работу из-за непогоды - ФОТО

В городе всю ночь шел снег. Сейчас уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта продолжается.

Как сообщили в руководстве аэропорта, накануне, несмотря на крайне сложные погодные условия, все рейсы прибыли и были отправлены по расписанию. Однако из-за метели сегодня утром вынуждены сделать перерыв в работе. На данный момент задерживается вылет рейса "Запорожье" - "Жуляны" компании "Мотор Сич" и рейс - "Запорожье" - "Борисполь" компании МАУ - отменен"

Кроме того, сегодня утром на линию не вышли автобусы пригородных маршрутов, следующие в Кушугум и Осетровку, а также в направлении Михайловки. Возникли проблемы и в Приазовском районе.

Утром остановилось движение трамваев. По словам жителей города трамваи выезжают на линии и дальше отказываются ехать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды на автодорогах Донецкой области введен временный запрет движения грузового транспорта. Ограничение введено для ликвидации снежных заносов и предупреждения возникновения осложнений дорожного движения.