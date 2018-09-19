В ПАСЕ готовит поправки для отмены санкций против России

Они могут в будущем вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Как сообщает в среду, 19 сентября, Европейская правда, ссылаясь на свои источники, об этом накануне договорились Россия, Берлин и несколько других западных столиц.

По данным издания, поправки позволят не полностью уничтожить санкционный механизм, но и усложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно. Для этого планируется повысить до 2/3 количество голосов, необходимых для подтверждения санкций, тогда как сейчас достаточно половины голосов.

При этом сама процедура будет изменена таким образом, что Россия сможет заблокировать само рассмотрение вопроса, если соберет достаточно много людей в зале. Вместе с тем Россия в проекте резолюции вообще не упоминается, а само решение принимается как якобы плановая реформа.

Издание также напоминает, что 9 октября ПАСЕ рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам примут резолюцию и рекомендации комитета министров Совета Европы. Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций.

Как сообщал УРА-Информ, Парламентская ассамблея Совета Европы 11 октября 2017 года проголосовала решение, которое может создать условия для снятии политических санкций с Российской Федерации. Проект резолюции подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти и за него проголосовали 90 членов ПАСЕ. При этом против было семь членов и 16 - воздержалось.