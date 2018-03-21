Глава Страткома признал, что у США нет защиты от гиперзвукового оружия

Как сообщает издание Голос Америки, командующий ядерными силами США также объявил о нехватке средств обороны, которые способны исключить применение подобного оружия против его государства. В связи с этим сейчас США полагаются на средства гиперзвукового оружия.

"Гиперзвуковая угроза – это система, которая выходит в нижнее космическое пространство, после чего немедленно снижается и летит на одном уровне", - пояснил генерал.

К слову, в этот момент ракета летит с очень высокой скоростью, поэтому она и называется гиперзвуковой. При этом Хайтен подчеркнул необходимость добавления нового типа ядерных вооружений в американский арсенал. Ведь, как известно, такой потенциал является оружием сдерживания в ответ на угрозу, в особенности со стороны России.

"Президент РФ Владимир Путин еще в апреле 2000 года объявил, что российская доктрина будет предусматривать применение маломощного ядерного оружия на поле боя", - подчеркнул глава Стратегического командования ВВС США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №8155 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", запрещающий входить в парламент с оружием.