Премьер-министра Мальты избрали на второй срок на досрочных выборах

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Муската, люди проголосовали за продолжение его успешной экономической политики.

В связи с этим лидер оппозиции и Националистической партии Мальты Саймон Басаттил уже признал свое поражение.

Таким образом, Джозеф Мускат одержал победу, несмотря на обвинения, связывающие его жену с оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана.

Поскольку лейбористская партия собрала более чем 30 тыс. голосов, что эквивалентно почти 10% избирателей.

Стоить отметить, что президент Украины Петр Порошенко уже успел поздравить премьер-министра Мальты Джозефа Муската с победой на выборах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Мальта может стать хабом для выхода товаров украинского производства на рынки Северной Африки.