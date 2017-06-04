20:24 04.06.2017 | Политика | Новости
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Премьер-министра Мальты избрали на второй срок на досрочных выборах

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат победил на досрочных парламентских выборах, которые были назначены еще в прошлом месяце.

Премьер-министра Мальты избрали на второй срок на досрочных выборах

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Муската, люди проголосовали за продолжение его успешной экономической политики.

В связи с этим лидер оппозиции и Националистической партии Мальты Саймон Басаттил уже признал свое поражение. 

Таким образом, Джозеф Мускат одержал победу, несмотря на обвинения, связывающие его жену с оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана.

Поскольку лейбористская партия собрала более чем 30 тыс. голосов, что эквивалентно почти 10% избирателей.

Стоить отметить, что президент Украины Петр Порошенко уже успел поздравить премьер-министра Мальты Джозефа Муската с победой на выборах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Мальта может стать хабом для выхода товаров украинского производства на рынки Северной Африки.


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