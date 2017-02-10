Украинцы смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам, - Климкин

Возможно, это заработает в ближайшее время. Об этом в четверг вечером, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также пояснил, что рассчитывает на скорейший результат в переговорах, однако точных дат когда Турция позволит украинцам въезд на свою территорию по внутренним паспортам он пока назвать не может.

Вместе с тем глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что с Беларусью также сейчас идут переговоры "о возможности пересечения границы по внутренним карточкам-паспортам".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Евросоюз может принять окончательное решение по безвизовому режиму для Украины до июня.