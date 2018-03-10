Германия опять подверглась кибератаке

Сообщается, что орудовали те же возломщики, которые ранее атаковали данные немецкого Бундестага. Большинство материалов по выходу Британии из состава ЕС были похищены в первую очередь.

Мошенники атаковала сервер, на котором находятся материала по процессу ассоциации в Евросоюзом.

Спецслужбы подтвердили информацию о том, что они не устанавливали многоуровневую защиту серверов этих документов, так как там небыло никаких секретных материалов. Хакеры также похитили материалы по процессу переговоров ЕС с Белоруссией по вопросам внешней торговли.

Под подозрение попала хакерская группа Turla, которую также обвиняют в работе на российские спецслужбы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии произошла хакерская атака на Бундестаг с последующей кражей данных.