22:00 10.03.2018 | Происшествия | Новости
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Германия опять подверглась кибератаке

Немецкое электронное пространство потеряло документы по Brexit. Об этом передает Spiegel Online.

Германия опять подверглась кибератаке

Сообщается, что орудовали те же возломщики, которые ранее атаковали данные немецкого Бундестага. Большинство материалов по выходу Британии из состава ЕС были похищены в первую очередь.

Мошенники атаковала сервер, на котором находятся материала по процессу ассоциации в Евросоюзом.

Спецслужбы подтвердили информацию о том, что они не устанавливали многоуровневую защиту серверов этих документов, так как там небыло никаких секретных материалов. Хакеры также похитили материалы по процессу переговоров ЕС с Белоруссией по вопросам внешней торговли.

Под подозрение попала хакерская группа Turla, которую также обвиняют в работе на российские спецслужбы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии произошла хакерская атака на Бундестаг с последующей кражей данных.


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