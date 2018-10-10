19:30 10.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "С введением нового рынка стоимость электроэнергии повысится", — Г. Рябцев

Закон "О рынке электроэнергии" в силу вступил уже больше года назад. Для его реализации предполагается двухлетний переходный период. Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.  

Эксклюзив:

Экономический эксперт Геннадий Рябцев убежден, что с введением рынка неуклонно возрастет стоимость электроэнергии для населения. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой". 

"Стоимость электроэнергии повысится, потому что сейчас около 60% электрической энергии генерируется на атомных станциях, а решением НКРЕКП тарифы на генерацию именно этими станциями существенно заниженны. Если не будут повышены цены на электрическую энергию, которую генерирует НАК "Энергоатом", то не сможет эта компания аккумулировать средства на вывод из эксплуатации энергетических блоков, на продление сроков их эксплуатации и самое главное, на обеспечение определенного уровня безопасности производства электроэнергии … Сейчас тариф для атомной генерации является заниженным, тогда как тариф для тепловой генерации, по выводам независимых экспертов, является завышенным в несколько раз. Если в странах Европейского Союза разница в тарифах между компаниями, которые владеют АЭС и компаниями, которые владеют ТЭС, составляет не более 30%, то у нас эта разница превышает 250%", — добавил Г.Рябцев.


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