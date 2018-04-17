14:30 17.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100191564:test

Хуже с украинской экономикой уже не сделаешь, - Гройсман

В случае, если Украина прекратит сотрудничать с Содружеством Независимых Государств, это не повлияет негативно либо позитивно на ситуацию в экономике государства. 

Хуже с украинской экономикой уже не сделаешь, - Гройсман

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из уккраинских телеканалов. 

Он добавил, что в государствах с общей границей такжен имеются какие-то торговые связи.

Как заявил Гройсман, вьданный момент МИД готовит подходящие документы для выставление на обсуждение в Кабинете министров. 

До этого Петр Порошенко сообщил о необходимости частично поккинуть органы Содружества независимых государств, оставив те пункты договора, которые выгодны для Украины. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украине будет просить парламент принять подачу бюджетной резолюции на три года.


Поделиться
Читайте также:
 
Искусство рукопожатия: как сформировался альянс Трампа по Сирии Украина не станет уступать Венгрии После недавних ракетных ударов Сирия не сможет производить химоружие - МИД Франции В Киеве будет ограничено движение в сторону Борщаговки
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив