Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из уккраинских телеканалов.

Он добавил, что в государствах с общей границей такжен имеются какие-то торговые связи.

Как заявил Гройсман, вьданный момент МИД готовит подходящие документы для выставление на обсуждение в Кабинете министров.

До этого Петр Порошенко сообщил о необходимости частично поккинуть органы Содружества независимых государств, оставив те пункты договора, которые выгодны для Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украине будет просить парламент принять подачу бюджетной резолюции на три года.