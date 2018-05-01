12:29 01.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Киеве проходит марш трудящихся - ФОТО

В Киеве по случаю Дня международной солидарности трудящихся сегодня проходит марш. Сейчас порядок в центре столицы поддерживают десятки правоохранителей.

Сегодня в Киеве проходит марш трудящихся - ФОТО

Об этом сообщает издание Вечерний Киев.

В центре столицы собрались около 600 человек с транспарантами и плакатами. Так, активисты с Центрального универмага пошли в сторону Крещатика.

По предварительным сведениям, участники акции принесли с собой флаги киевских профсоюзов и партии Социал-демократов.

Так, чтобы избежать провокационных действий от митингующих, сотрудники правоохранительных органов тщательно следят за правопорядком. К примеру, стражи порядка даже выставили полицейские посты по всему центру Киева. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно в Киеве напротив Верховной Рады проходила акция протеста против пропаганды гомосексуализма и гендерной политики. Учасники марша "За семейные ценности" не согласны с изменениями в законодательстве Украины, по которым в дошкольных учебных заведениях и школах будет пропагандироваться эротическое влечение.


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