Сегодня в Киеве проходит марш трудящихся - ФОТО

Об этом сообщает издание Вечерний Киев.

В центре столицы собрались около 600 человек с транспарантами и плакатами. Так, активисты с Центрального универмага пошли в сторону Крещатика.

По предварительным сведениям, участники акции принесли с собой флаги киевских профсоюзов и партии Социал-демократов.

Так, чтобы избежать провокационных действий от митингующих, сотрудники правоохранительных органов тщательно следят за правопорядком. К примеру, стражи порядка даже выставили полицейские посты по всему центру Киева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно в Киеве напротив Верховной Рады проходила акция протеста против пропаганды гомосексуализма и гендерной политики. Учасники марша "За семейные ценности" не согласны с изменениями в законодательстве Украины, по которым в дошкольных учебных заведениях и школах будет пропагандироваться эротическое влечение.