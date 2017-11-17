В Киеве мусоровоз переехал мужчину

От полученных травм 30-ти летний мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Воздухофлотском проспекте.

На место инцидента приехала скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице грузовик без тормозов вчера спровоцировал масштабное ДТП. В результате аварии возникла серьезная пробка в столице - на улице Лобановского.

Масштабная авария произошла в столице на улице Лобановского, Пострадал ребенок.