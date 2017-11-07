Кличко пообещал заменить в Киеве маршрутки доступным общественным транспортом

Сейчас Киев закупает польские трамваи PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi, они имеют тихий ход. Об этом во вторник, 7 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил городской голова Виталий Кличко.

По его словам до конца года столичная власть планирует укомплектовать подвижной состав на линии скоростного трамвая исключительно современными трамваями пятого поколения. Вместе с тем Кличко, комментируя заявления о том, что в Киеве закупают трамваи у поляков вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя, пояснил, что, к сожалению, львовский завод не может справиться с теми объемами, которые сейчас нужны городу.

Он также отметил, что при закупке польских трамваев столичная власть выдвинула условие создания в Киеве сервисного центра для их обслуживания. При этом сточный градоначальник заверил, что трамваи являются экологично чистым видом транспорта и поэтому он делает все для обновления подвижного состава общественного транспорта в целом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пассажиры столичных скоростных трамваем отныне могут оплатить проезд банковской картой. Городские власти вводят новую услугу. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, такая услуга вводится на Борщаговской и Троещинской линий скоростного трамвая.