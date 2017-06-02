В столице поменяют схему движения троллейбуса №46

Эти сведения распространили в "Киевпасстрансе". Согласно этим данным – по причине работ по асфальтированию дороги на улице Васильковская около одноименной станции метро второго июня начиная с 22-ух часов вечера и до третьего числа семи утра будет закрыто передвижение троллейбусов маршрута номер 45. Движение закроют от Васильковской до остановки троллейбусное депо номер один. Эти троллейбусы будут ездить от Выставочного центра – по Якубовского – Максимовича – до троллейбусного депо.

Как сообщал УРА-Информ, в эти выходные поменяют маршрут автобуса номер 62 и номер 114.