15:39 02.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице поменяют схему движения троллейбуса №46

По причине проведения необходимых ремонтных работ около станции "Васильковская" будет изменена схема движение троллейбусного маршрута № 45.

В столице поменяют схему движения троллейбуса №46

Эти сведения распространили в "Киевпасстрансе". Согласно этим данным – по причине работ по асфальтированию дороги на улице Васильковская около одноименной станции метро второго июня начиная с 22-ух часов вечера и до третьего числа семи утра будет закрыто передвижение троллейбусов маршрута номер 45. Движение закроют от Васильковской до остановки троллейбусное депо номер один. Эти троллейбусы будут ездить от Выставочного центра – по Якубовского – Максимовича – до троллейбусного депо.

Как сообщал УРА-Информ, в эти выходные поменяют маршрут автобуса номер 62 и номер 114.


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