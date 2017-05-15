12:11 15.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Схема движения столичного трамвая №23 временно изменена

В столице было принято решение касательно продолжения передвижения трамвая маршрута 23.

Схема движения столичного трамвая №23 временно изменена

Такое решение приняли по причине ведения около путей ремонтных работ. Эти данные сегодня посупили от "Киевпастранса".

По причине незавершенности ремонта теплосети по Азербайджанской улице столицы передвижение трамваев 23 решили немного продлить - согласно схеме передвижения 33-го трамвайного столичного маршрута.

Как сообщал УРА-Информ, в марте нынешнего года на время закрыли движение трамваев 14-го маршрута. Это решение приняли по причине проведения некоторого ремонта путей на Василенко. Движение трамваев закрыли на 30-е и 31-е марта – отметил "Киевпастранс".


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