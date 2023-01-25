Здоровье

Новый штамм коронавируса «Кракен» уже в Украине: насколько он опасен для человека

Родион Власов

Во вторник, 24 января, в Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом ковида, получившего официальное название XBB1.5, и неофициальное -«Кракен». Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

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По его словам вирус действительно новый и очень агрессивный.

«В Китае его прозвали «хулиганом». Поскольку он имеет внезапное начало болезни и высокую температуру. Симптомы вируса «Кракен» связаны с болью в горле и ларингитом. То есть симптомы, ранее не присущие коронавирусу», — рассказал Рубан.

В то же время специалист добавил, что новый возбудитель большой угрозы для человека не представляет. Рубан отметил, что сейчас коронавирус уже перешел в сезонное заболевание. Да, пандемия есть, но это уже не та пандемия, которая была два года назад.

«Коронавирус циркулирует в человеческой популяции и вызывает новые заболевания, такие как «Кракен». Если зарегистрирован хотя бы один возбудитель, то ожидаемо, что уже через месяц он разойдется по всему миру. Поэтому защититься от него невозможно. Я бы советовал соблюдать правила безопасности, которые присущи при ОРВИ: если заболел – остаешься дома, обращаешься к врачу и проводишь необходимое лечение»,— резюмировал Олег Рубан.

Напомним, ранее сообщалось, как улучшить здоровье без диет и процедур: врачи раскрыли простой способ.

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