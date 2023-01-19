Здоровье

Как улучшить здоровье без диет и процедур: врачи раскрыли простой способ

Родион Власов

Многие люди на фоне стрессов нуждаются в медицинской помощи, но врачи утверждают, что немало проблем со здоровьем можем решить мы сами, если изменим лишь небольшую привычку в жизни.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Блог о здоровье», передает «УРА-Информ».

Осенью очень важно больше двигаться, чтобы избежать недуга или сезонной скуки. Врачи утверждают, что существует 5 веских причин ходить пешком каждый день. Именно ходьба может помочь во многих аспектах и без дорогих продуктов или специальных процедур, за которые тоже приходится отдавать немало финансовых средств:

  • 1. Ходьба поднимает настроение. Прогулки на свежем воздухе спасают от депрессии и это доказано учеными.
  • 2. Ходьба и бег эффективно устраняют симптомы аллергии.
  • 3. Люди, которые регулярно ходят пешком, лучше и крепче спят, реже страдают бессонницей.
  • 4. Ходьба полезна не только для тела, но и для мозга. Регулярные прогулки улучшают память, познавательные способности, навыки обучения, а также сокращают риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
  • 5. Ученые обнаружили, что ходьба может помочь как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Даже если прогулки не избавят от боли полностью, они позволят легче с ним справляться.

Напомним, простой рецепт для лечения поджелудочной: врачи сказали, как легко и дешево вылечить орган.

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