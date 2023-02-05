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Мобилизованные из РФ бунтуют и отказываются воевать в Украине,-Генштаб ВСУ

Ирина

Большинство российских мобилизованных понимают, что их функция в Украине – становиться пушечным мясом. Поэтому уже через несколько дней на фронте они устраивают бунты и пытаются всеми силами вернуться домой.

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Об этой информации сообщил в «Сводке Генштаб ВСУ», передает Ura-inform.

Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, пока только с территории Луганской области после отказа мобилизованных российских военных воевать в Украине, в Россию вернули до 600 мобилизованных.

«Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено до 600 человек указанной категории», – говорится в сообщении. 

Напомним, ранее сообщалось, ФСБ или кадыровцы: в Херсонской области началась борьба за власть.

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