Мобилизованные из РФ бунтуют и отказываются воевать в Украине,-Генштаб ВСУ

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Об этой информации сообщил в «Сводке Генштаб ВСУ», передает Ura-inform.

Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, пока только с территории Луганской области после отказа мобилизованных российских военных воевать в Украине, в Россию вернули до 600 мобилизованных.

«Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено до 600 человек указанной категории», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, ФСБ или кадыровцы: в Херсонской области началась борьба за власть.