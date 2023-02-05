В России работает секретный украинский батальон, подрывающий её изнутри,-The Guardian

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Об этой информации сообщила The Guardian, передает Ura-inform.

О существовании и деятельности такого батальона рассказало британское издание The Guardian, которому удалось пообщаться с тремя его бойцами.

Среди задач, о которых они рассказывают, есть и закладка взрывчатки вблизи определенных стратегических объектов РФ, и уничтожение вертолетов российского военного командования, и «охота» на отдельных российских офицеров, которые могли бы представить интерес для украинской армии.

Проведение подобных операций, убеждают представители «Братства», весьма деморализует врага — ведь кому понравится наличие диверсантов на твоей территории?

Бойцы рассказали, что никто из близких людей ребят не знает об их настоящей службе, только смирились с тем, что они на войне. Все это делается для высшей цели, чтобы ничто не могло нарушить секретность и помешать выполнить поставленную задачу.

Важность их роли, несмотря на то, что она отрицается правительством в Киеве и не нравится западным столицам, для них очевидна.

«Ваши читатели могут ожидать от нас, что мы собираемся взорвать Кремль, но пока это не так. Я считаю, что нужно начинать с маленьких задач, а потом переходить к более сложным. У моего друга есть поговорка: «Чтобы уничтожить вражескую военную базу, надо сначала взорвать собачью будку»»,- резюмировал один из бойцов «Братства».

Напомним, ранее сообщалось, Гвардия наступления: эксперт пояснил, какую функцию она будут выполнять.