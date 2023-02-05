В ДТЭК рассказали где в Украине сегодня полдня не будет отключать свет

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил ДТЭК, передает Ura-inform.

В пресс-службе ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях в воскресенье, 5 февраля, не будут выключать электроэнергию до 16.00.

«Пятого февраля Киев, Киевщина и Днепропетровщина в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лимиты потребления в будут применены только с 16:00 до 20:00 в:

-Киеве (1233 МВт);

-Киевской области (882 МВт);

-Днепропетровской области (1494 МВт).

В ДТЭК добавили, в Одесской области, вследствие разрушений энергоинфраструктуры, продолжаются экстренные отключения света.

Напомним, ранее сообщалось, синоптики предупреждают об усилении морозов в Украине: зима возвращается.