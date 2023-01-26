Данилов анонсировал принятие важных оборонных решений, касающихся областей Украины

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Об этой информации сообщил Rbc.ua, передает Ura-inform.

Когда будут собирать Ставку, он не озвучил. По словам Алексея Данилова, о мерах для каждой области объявят сразу после того, как состоится заседание.

Секретарь СНБО отметил, что в последнее время много людей считает, что победа Украины уже «лежит в кармане». Он подчеркнул, что такие мысли и беззаботность очень опасны.

«Нам нужно готовиться, нам нужно очень внимательно следить за всеми событиями, которые происходят на территории наших городов. Более того, могу анонсировать, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего будут приняты определенные решения в разрезе каждой области, которая находится на территории нашей страны», – сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, у Зеленского был серьезный разговор с НАТО: ВСУ раскрыли, о чем договаривался президент.