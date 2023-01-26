Технологии

Тайна гуманоида Атакамы раскрыта: ученые сказали, кто на самом деле им попался

Родион Власов

Еще в начале 2000-ых годов исследователи сумели обнаружить загадочное существо, которое вызвало резонанс не только среди уфологов, но и в научных сообществах.

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Об этой информации сообщил IFLScience, передает «УРА-Информ».

История находки

Находка была сделана одним из чилийских искателей древних артефактов в 2003 году. Нашли своеобразную мумию 15-ти сантиметров в пустыне Атакама.  Ее череп и кости были совершенно нечеловеческими, если судить лишь поверхностно. К счастью, специалисты обнаружили, что мумия, напоминающая человека, сумела неплохо сохраниться. В итоге ей дали название: «Гуманоид Атакамы». Именно тогда специалисты разных форматов начали изучать это существо, и пришли к определенным выводам.  

Кем же является этот гуманоид?

Как только о находке узнала общественность, многие начали говорить о том, будто бы чилийским экспертам попался скелет существа с другой планеты. Более того, известный уфолог из США Стивен Грир говорил о том, что данный скелет – это останки внеземного существа, которому уже около 1000 лет.

Однако ученые не были согласны с утверждением без доказательной базы. В итоге уже в 2018 году ученые провели генетический анализ останков гуманоида Атакамы. Вердикт экспертов международного класса был менее прозаичен: в руки чилийских исследователей попал не образец НЛО, а мумия недоношенной девочки, иными словами человека. Хотя возраст достоверно не удалось выяснить, но ученые выяснили, что ей примерно 500 лет.

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