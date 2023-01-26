Google запустила новый инструмент для удаления личной информации из Интернета

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Об этой информации сообщил Тsn.ua, передает Ura-inform.

Новый инструмент Results about you («Результаты о вас») для Android упрощает процесс удаления результатов поиска Google, содержащих контактную и другую личную информацию пользователя, сообщает 9to5Google.

Он перенаправляет пользователя на страницу, где можно ознакомиться со всеми вашими данными, которые доступны сейчас в выдаче. На этой же странице объяснение, как можно запросить у Google удалить результаты поиска, содержащие личные данные, например, номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты и т.д.

Далее сследует указать, какие именно свои данные вы хотите удалить, и отметить причину. В частности можно отметить следующие:

-он показывает мою личную контактную информацию;

– это показывает мой контакт с намерением нанести мне вред;

-он показывает другую личную информацию;

-информация устарела.

После этого Google укажет статус вашего запроса: «Одобрено» или «Выполняется». Личные данные удаляются только с поисковой выдачи, Google не удаляет ее с других сайтов.

Для того чтобы удалить информацию с этих сайтов, нужно связаться с хостинговым сайтом напрямую. Также можно подать запрос на удаление со страницы Google, где подробно описаны правила удаления личной информации.

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