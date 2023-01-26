Байден послал сигнал Зеленскому: инсайдер ОП сказал, что может начаться весной

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер объяснил, что посыл Байдена о контрнаступлении Вооруженных сил Украины был адресован как раз Зеленскому. Ему как бы сказали, что танки предоставляют под обещание о весеннем наступлении», – заявил источник.

Однако в данный момент пока неизвестно, когда наступление ВСУ вообще состоится. Последний существенный прорыв наблюдался еще осенью, когда Вооруженные силы Украины сумели отбить от оккупационных сил один из областных центров – Херсон.

На сегодняшний день вся реальная информация о контрнаступлении является конфиденциальной, поскольку командование Украины осознает, какая угроза может нависнуть над страной, если эти сведения дойдут до Кремля.

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