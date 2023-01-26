Будут ли ВСУ оставлять Бахмут: в Генштабе дали неоднозначный ответ

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Ковалев признался, что ВСУ, как и прежде, удерживают свои позиции в населенном пункте, отбиваясь от контрнаступления сил противника. Более того, он добавил, что ситуация находится под контролем армии Украины.

Затем он добавил, что в данный момент представляется странной идеей покидать Бахмут, учитывая факт контроля ситуации над населенным пунктом.

«В данный момент у ВСУ и прочих Сил обороны поставлена задача – производить защиту территорий Украины. Потому воины не оставляют Бахмут, несмотря на то, что город почти полностью разрушили оккупанты. Бахмут продолжает обороняться. Пока там есть подвалы, возможности для обороны тоже будут. Мы намерены удерживаться за данную территорию», – заключил Ковалев.

Напомним, ВСУ оставили Соледар: официальный источник сказал, что произошло.