Происшествия

РФ поставила жителям Донбасса новый ультиматум: СМИ раскрыли, что будет до 1 марта

Родион Власов

Стало известно об еще одном происшествии на территории ОРДЛО, где ставленники Российской Федерации решили по-своему решить задачи Кремля.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на сводку Генштаба ВСУ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что инцидент произошел в Горловке. В Генеральном штабе сказали о том, что людей, трудящихся на так называемых предприятий «республики», в добровольно-принудительном порядке решили заставить получать паспорта России.

Если же вышеуказанное требование не будет выполнено до 1 марта 2023 года, работников собираются увольнять.

Тем не менее, до сих пор неизвестны реальные настроения работников предприятий. К сожалению, провести социологические опросы или устроить журналистское расследование почти невозможно в условиях постоянных военных действий и жесткого контроля так называемой «ДНР» со стороны Кремля.

Напомним, хорошие новости по электрике: ДТЭК признался, что эксперты начали делать.

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