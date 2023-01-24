Олаф принял новое решение по Украине: ВСУ сказали, как может измениться обстановка в войне

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Украина все-таки будет иметь современные танки. Олаф Шольц решил отправить в Украинское государство определенное количество танков Leopard. В одном из интервью премьер Нидерландов так же сказал, что его государство рассматривает возможность покупки 18 «Леопардов» у Германии, чтобы предоставить их Вооруженным силам Украины», – сказано в сообщении.

Что примечательно, Норвегия с Испанией тоже не остались в стороне. Скандинавская страна намерена предоставить официальному Киеву 8 «Леопардов», а Испания же, в свою очередь, запланировала ремонт Leopard-2, который займет не больше 30-40 дней.

Как сообщалось ранее, Россия переходит к новому этапу войны – разведка выяснила, что теперь «на мушке» у Кремля.