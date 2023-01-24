Политика

Лукашенко заявил, что Украина предложила ему «пакт о ненападении»

Родион Власов

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на совещании по общественно-политической обстановке в стране заявил, что Киев предлагает Минску заключить договор о ненападении. Впрочем, детали такого предложения самопровозглашенный президент не рассказал.

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Об этой информации сообщил Focus.ua, передает Ura-inform.

По мнению Лукашенко, Запад якобы по-прежнему не отказывается от своих планов по Беларуси, а Киев «продолжает готовить боевиков и экстремистов».

«Запад не отказался от планов касательно Беларуси, в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно»,- сказал он.

По его словам, учитывая это, власти Беларуси «вынуждены жестко реагировать».

«Нам по периметру хватает вопросов – и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов – вылезли из-под плинтуса, не вылезли – будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали», – добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, СМИ раскрыли, что на самом деле РФ перебрасывает в цистернах в Беларусь.

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