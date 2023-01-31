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Ермак анонсировал позитивные сигналы со стороны Запада: в ОП сказали, что Киев скоро может получить

Родион Власов

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о том, над чем в данный момент работают дипломаты Украины, чтобы помочь Вооруженным силам на фронтовых линиях.

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Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители – отличная компания по превращению российских врагов в удобрения», – коротко написал Ермак.

Таким образом, если верить его словам, в перспективе официальный Киев, действительно, может получить вышеупомянутую технику. Однако, к сожалению, никаких сроков не было названо. Впрочем, немало украинцев надеются на то, что это может случиться как можно быстрее, учитывая заявление о контрнаступлении Вооруженных сил Украины уже весной 2023 года.

Как сообщалось ранее, у Медведчука новый план по Украине: экс-глава «ОПЗЖ» раскрыл, в чем он заключается.

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